Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unbekannter beschädigt mehrere geparkte Autos - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 03.06.2022 und Sonntag, 05.06.2022 beschädigte ein unbekannter Täter im Stadtteil Lindenhof mehrere geparkte Autos. Zwischenzeitlich wurden in der Rheinparkstraße, am Stephanienufer und in der Rheinaustraße insgesamt 11 Fahrzeuge festgestellt, an denen der Lack und weitere Fahrzeugteile mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden waren. Dabei entstand Sachschaden, der auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird.

Hinweise zu möglichen Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell