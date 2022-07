Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Polizeibeamte beleidigt

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Anton-Sommer-Straße missachteten zwei Männer im Alter von 31 und 19 Jahren mehrfach die Anweisungen der eingesetzten Polizeikräfte und kamen der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen nicht nach. Als ihnen ein Platzverweis erteilt wurde, beleidigten sie die Polizeibeamten mit mehreren Kraftausdrücken und mussten schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

Meckenbeuren

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte der 28-jährige Lenker eines VW T-Roc, als er am Sonntag gegen 01:00 Uhr die Lindauer Straße in Richtung Ravensburg befuhr. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte mehrere Verkehrszeichen und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Hierbei entstand am Fahrzeug Totalschaden von mehreren tausend Euro, er selbst blieb zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Weiteren fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

