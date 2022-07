Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Zeugensuche nach Unfallflucht Am Freitag, zwischen 11:00 -11:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten VW des Geschädigten. Dieser hatte seinen T-Roc auf dem Parkplatz am Jungen Kunsthaus in der Kaiserstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen Schaden von geschätzten 2000 Euro an seinem Auto. Das Polizeirevier Bad Saulgau erbittet Hinweise ...

