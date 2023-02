POL-NMS: 230210-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Rendsburg (ots) - Seit dem 01.02.2023 in den Morgenstunden wird die 42-jährige Thurayya A. aus Rendsburg vermisst. Frau A. verließ am 01.02.2023 gegen 07 Uhr ihre Wohnung und brachte ihre Kinder zur Schule. Normalerweise ist sie nach Rückkehr der Kinder aus der Schule wieder zu Hause, um diese in Empfang zu nehmen. Sie kehrte allerdings an diesem Tag nicht wieder nach Hause zurück. Frau A. ist ca. 165 cm groß, hat ...

mehr