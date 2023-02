Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230203-2-pdnms Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, Aukrug

Aukrug (ots)

Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 22.01.2023 um 11.48 Uhr ereignete sich in Aukrug auf der Hauptstraße in Höhe der Einmündung An der Bahn ein Verkehrsunfall. Ein 56 Jahre alter Mann wollte mit seinem BMW 390 C nach links abbiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt halten. Eine 31-jährige Fahrerin, die sich von hinten mit ihrem weißen VW Caddy näherte, erkannte die Situation zu spät und beabsichtigte, um einen Unfall zu vermeiden, links an dem wartenden BMW vorbeizufahren. Jedoch kam ihr ein schwarzer Opel Zafira entgegen, in dem ein 56-jähriger saß. Sie bremste ihren PKW ab und fuhr dann in die Seite des wartenden BMW und touchierte mit ihrem Außenspiegel noch den Außenspiegel des Opel Zafira. Alle Beteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wollten aber selbst einen Arzt aufsuchen. Der vor-sorglich angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 15.000,-- EUR.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell