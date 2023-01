Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Müll gerät in Brand

Friesenheim (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Dienstag kurz nach 7 Uhr in der Straße "Ziegelhof" der Müll in einem Müllwagen in Brand. Um ein Übergreifen des Feuers auf den Lastwagen zu verhindern, kippte der Fahrer den Abfall kurzerhand auf die Straße, wo er durch Kräfte der hinzugezogenen Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell