POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Olpe (ots) - Am Morgen des 09.10.2022 kam es in Olpe-Oberveischede zu einem Wohnungsbrand in einer Souterrainwohnung. Die 60 Jährige Bewohnerin konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

