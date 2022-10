Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntag (9. Oktober) gegen 21:40 Uhr auf der B 236 in Germaniahütte ereignet. Dabei befuhr ein 19-Jähriger mit einem Pkw die Straße aus Grevenbrück kommend in Fahrtrichtung Maumke. Er beabsichtigte, das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Als er mit dem Wagen wieder auf seine Fahrbahn einscherte, touchierte er mit dem rechten Vorderrad den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Infolgedessen verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren am Fahrbahnrand gelagerten Baumstämmen. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw. Sowohl der Fahrer als auch sein 14-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Der Jugendliche wurde durch eine Krankenwagenbesatzung vor Ort behandelt, der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

