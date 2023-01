Baden-Baden (ots) - Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Sophienstraße ist ein Diebstahlschaden von mehreren Hundert Euro zu verzeichnen. Bislang noch unbekannte Einbrecher konnten sich hierbei in der Nacht von Sonntag auf Montag durch die Schiebetür am Eingang Zutritt zur Filiale verschaffen und einen Tresor mit Wechselgeldkassen aus den dortigen Büroräumlichkeiten entwenden. Inwieweit ein Zusammenhang ...

mehr