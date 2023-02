POL-NMS: 230201-3-pdnms Zeugenaufruf, Vandalismus auf dem Friedhof, Gettorf

Eckernförde (ots) - Eckernförde/ Am 01.02.2023 um 10.54 Uhr befuhr ein 83-jähriger mit seinem PKW Mercedes-Benz B 180 die Straße Reeperbahn in Eckernförde aus Richtung Lornsenplatz kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe des Bahnhofs verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen PKW und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Mittelinsel und dann weiter auf den Bahnhofsvorplatz. ...

