POL-HAM: Einbruch in Gärtnerei

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte versuchten am Montag, 12. Dezember, zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr, in eine Wohnung auf der Lilienstraße einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten die Wohnungstür, gelangten jedoch nicht in die Wohnräume selbst. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen bitte an: ...

