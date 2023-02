Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230201-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/ Am 01.02.2023 um 10.54 Uhr befuhr ein 83-jähriger mit seinem PKW Mercedes-Benz B 180 die Straße Reeperbahn in Eckernförde aus Richtung Lornsenplatz kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe des Bahnhofs verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen PKW und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Mittelinsel und dann weiter auf den Bahnhofsvorplatz. Dort kollidierte er mit einem Baum, der durch den Aufprall abbrach. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die Ersthelfer befreiten die Person aus seinem PKW und betreuten ihn, bis der Rettungswagen eingetroffen war. Der Fahrer kam nicht bisher unbekannten Verletzungen in die Imlandklinik. Am PKW entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr und der Bauhof kümmerten sich um die ausgetretenen Betriebsstoffe. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000,-- EUR.

