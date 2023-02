Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230201-1-pdnms Behinderungen im Bahnverkehr durch freilaufende Pferde, Wattenbek

Wattenbek (ots)

Bordesholm/Gestern Nachmittag kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg. Um 15.35 Uhr standen mehrere Pferde auf dem Bolzplatz in Wattenbek unweit der Bahnlinie. Sie versuchten zwischen dem Bolzplatz und dem angrenzenden Knick zu den Bahngleisen zu laufen. Um eine mögliche Kollision der Pferde mit einem Regionalzug zu vermeiden, wurde die Bahnstrecke Kiel Hamburg in der Zeit von 15.50 Uhr bis 16.35 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr. Der Eigentümerin gelang es schließlich, ihre Pferde wieder einzufangen und zurück in den Stall zu führen. Warum die Pferde ihre Koppel verlassen haben, ist derzeit noch unbekannt.

