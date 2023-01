Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230130-3-pdnms Zeugen nach versuchter Raubtat in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 27.01.2023 (Freitag) ereignete sich gegen 19.30 Uhr in Rendsburg im Bereich der Unterführung vom Schiffbrückenplatz zum Stadtpark eine versuchte Raubtat.

Kurz nachdem die 40-jährige Geschädigte fußläufig aus Richtung Schiffbrückenplatz kommend die dortige Unterführung passiert hatte, versuchte eine männliche Person der Geschädigten die von ihr in der Hand getragene Handtasche zu entreißen. Die männliche Person war von der Geschädigten unbemerkt von hinten an sie herangetreten. Die Geschädigte konnte die Handtasche festhalten, stürzte aber durch das Ziehen des Täters an der Handtasche zu Boden. Zugleich schrie die Geschädigte laut um Hilfe. Der Täter ließ von der Handtasche ab und lief ohne Tatbeute in Richtung Altstadtschule davon.

Zu dem weglaufenden Täter gesellten sich 2 weitere ebenfalls in Richtung Altstadtschule laufende junge Männer. Diese 3 waren nach Zeugenangaben jeweils ca. 170 cm groß und im jugendlichen Alter. Einer der 3 trug eine rote Jacke, die anderen beiden trugen jeweils eine schwarze Jacke. Näher konnten die 3 flüchtenden Jugendlichen nicht beschrieben werden.

Die Geschädigte blieb durch den Sturz unverletzt.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Sollte jemand das Tatgeschehen beobachtet haben und/oder Hinweise zur Täteridentifizierung haben, so wird um Mitteilung an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell