Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230130-1-pdnms Wohnmobil abgebrannt in Kronshagen

Kronshagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 29.01.2023 gegen 23.30 Uhr brannte ein Wohnmobil in der Henri-Dunant-Allee in Kronshagen vollständig ab, verletzt wurde niemand durch das Feuer.

Aus bislang ungeklärter Ursache stand das Wohnmobil im Vollbrand, durch den starken Wind sprang das Feuer von dem Wohnmobil noch auf einen VW Crafter über, der nur wenige Meter neben dem Wohnmobil stand.

Das Wohnmobil wurde durch das Feuer komplett zerstört, der VW Crafter wurde im hinteren Bereich erheblich beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Kronshagen konnte das Feuer löschen, zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell