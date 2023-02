Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230203-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn, Nortorf

BAB 7/Warder (ots)

BAB 7/Nortorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 02.02.2023 um 18.20 Uhr kam es auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Warder in Fahrtrichtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 51 Jahre alte Fahrer, der sich allein in seinem Skoda Octavia befand, auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Dabei verkeilte sich der PKW unter dem Anhänger. Der 51-jährige kam mit schweren oder nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die Imlandklinik nach Rendsburg. Durch die umherfliegenden Trümmerteile wurde ein weiterer PKW beschädigt. Dort blieb es bei den Blechschäden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt, so dass es zu Behinderungen kam. Um 20.08 Uhr wurde zunächst der linke Fahrstreifen freigegeben, ehe ab 21.00 Uhr alle Fahrstreifen wieder frei befahr waren. Während des Einsatzes war auch der Rettungshubschrauber auf der Autobahn gelandet. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

