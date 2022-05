Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrfehler endet an Hauswand

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Montagnachmittag in Erfurt. Ein 90-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Kranichfelder Straße stadteinwärts. An einer Baustelle stieß er nach links gegen eine Bordsteinkante. Vermutlich verwechselte der Mann Gas und Bremse und fuhr weiter über den Schienenbereich in den Gegenverkehr. Glücklicherweise fuhr zu diesem Zeitpunkt kein Auto stadtauswärts. Der BMW des 90-Jährigen prallte gegen ein Verkehrsschild und kam kurz vor einem Supermarkt zum Stehen. Der 90-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell