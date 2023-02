Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230209-1-pdnms Vermisste Person in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Seit dem 01.02.2023 in den Morgenstunden wird die 42-jährige Thurayya A. aus Rendsburg vermisst. Frau A. verließ am 01.02.2023 gegen 07 Uhr ihre Wohnung und brachte ihre Kinder zur Schule. Normalerweise ist sie nach Rückkehr der Kinder aus der Schule wieder zu Hause, um diese in Empfang zu nehmen. Sie kehrte allerdings an diesem Tag nicht wieder nach Hause zurück.

Frau A. ist ca. 165 cm groß, hat eine kräftige Statur und ist vermutlich mit einem hellen Kopftuch und einem dunklen Mantel bekleidet. Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu einem Antreffen geführt haben, bitten wir nun Medien und die Bevölkerung um Unterstützung.

Wer Frau A. am 01.02.2023 oder seit diesem Datum gesehen hat, Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, oder andere auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte über den Polizeiruf 110 oder die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431 160 3333.

Ein Lichtbild der Frau A. kann bei der Pressestelle der Polizeidirektion Neumünster angefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell