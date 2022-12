Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Die Ortsfeuerwehren Scharmbeckstotel und Heilshorn wurden am 28.12. um 01:13 Uhr zu einem gemeldeten Gartenlaubenbrand in die Stoteler Bergstraße alarmiert. Durch die Rückmeldung eines zufällig in der Nähe befindlichen Rettungswagens konkretisierte sie die Einsatzlage: Es brannte Mobiliar auf einer Terrasse im Garten eines Wohnhauses. Durch die enorme Hitze waren die Fenster des angrenzenden Gebäudes bereits zerborsten, ein Zimmerbrand entwickelte sich. Daraufhin wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck nachalarmiert. Die Bewohner hatten das Gebäude glücklicherweise bereits unverletzt verlassen können. Durch das schnelle gemeinsame Eingreifen aller Ortsfeuerwehren konnte der Schaden durch Feuer und Rauch auf den Terrassenbereich sowie das betroffene Zimmer begrenzt werden. Nach ca. 30 Minuten war das Feuer so weit unter Kontrolle, dass lediglich Nachlöscharbeiten vollzogen werden mussten. Mittels Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich auf Glutnester kontrolliert. Gegen 2:20 Uhr konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden. Die benötigten Materialien wurden zurückgebaut, und die Ortsfeuerwehren konnten zur Wiederherstellung ihrer Einsatzbereitschaft und Reinigung benutzter Gerätschaften zu ihren Gerätehäusern zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Insgesamt waren die drei Ortsfeuerwehren mit acht Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften vor Ort.

