FW Osterholz-Scharm.: Massenanfall von Verletzten

Osterholz-Scharmbeck (ots) - Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck wurde am Donnerstagabend (08.12.) um 18:39 Uhr zu einem Messeinsatz in die Straße Am Hochzeitswald alarmiert. Anwohner hatten von einem potenziellen Gasgeruch berichtet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich sehr schnell heraus, dass hier ein Gasaustritt vorlag. Häuser in unmittelbarer Nähe ...

