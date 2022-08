Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen auf der L 191 zwischen Sanitz und Dänschenburg

Sanitz (ots)

Am Sonnabend, 27.08.2022, gegen 10:55 Uhr kam es zwischen Sanitz und Dänschenburg auf der L 191 in einer Doppel-S-Kurve in einem Waldgebiet zu einem Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen. Der 63 Jahre alte Unfallverursacher kam mit dem Pkw Opel aus Richtung Dänschenburg. Er fuhr bei nasser Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve hinein, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam mit dem Fahrzeug auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen. In dem Pkw saßen ein Paar mit ihrem 15-jährigen Sohn. Alle vier Personen konnten die im Frontbereich völlig zerstörten Fahrzeuge selbständig verlassen und waren ansprechbar. Die 50-jährige Fahrerin des VW und ihr Sohn, sowie der Unfallverursacher, der Fahrer des Opel, wurden mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit den Rettungswagen in die Uniklinik nach Rostock gebracht. Der Beifahrer des VW wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in das Greifswalder Uniklinikum geflogen. Für keine der verletzten Personen soll akute Lebensgefahr bestanden haben. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn der L 191 zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr zeitweise voll gesperrt. Corina Buchholz, POKin Polizeirevier Sanitz

