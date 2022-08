Rostock (ots) - In Rostock kam es heute Vormittag am Rande von Dreharbeiten zu einem Polizeieinsatz. Während der Aufnahmen fuhr ein Junge mit einem Fahrrad hinter dem Reporter in die Aufzeichnung hinein und hob dabei den rechten Arm. Die Journalisten informierten umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten sicherten das Videomaterial und informierten den Rostocker Staatsschutz. Nach einer Sichtung erhärtete sich der ...

