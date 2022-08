Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Umgekippter Viehanhänger auf der BAB24

Ludwigslust-Parchim (ots)

Am 27.08.2022 gegen 08:30 Uhr ist auf der BAB 24 kurz nach der Anschlussstelle Suckow in Richtung Hamburg ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Ludwigslust mit seinem Fahrzeuggespann (Toyota Land Cruiser mit Viehanhänger) verunfallt. Nach Angaben des Fahrzeugführers fuhr er mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h, als sich der Viehanhänger aufgrund der fünf sich bewegenden Kühe aufschaukelte und auf die rechte Hängerseite kippte. Die Spurenlage entsprach den Angaben des Fahrzeugführers. Eine der fünf Kühe konnte aus dem Anhänger entkommen und lief über die Autobahn. Alle fünf Kühe konnten auf andere Anhänger umgeladen werden. Eine Kuh erlag den schweren Verletzungen. Die Autobahn musste beidseitig für drei Stunden voll gesperrt werden. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei, der Bereitschaftstierarzt, das Veterinäramt sowie Polizeibeamte des PHR Parchim sowie der Autobahnpolizei Walsleben und Stolpe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000EUR. Jacob Fynnau AVPR Stolpe

