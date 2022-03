POL-DO: Räuberische Erpressung in Dortmund-Mitte - Zeugen gesucht!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0269 Von Minute eins an hatte sich am Donnerstag (3. März) ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund-Mitte unkooperativ gezeigt. Im Laufe der Kontrolle beleidigte er die Polizisten und leistete Widerstand. An der Brackeler Straße, in Höhe des Freibades Stockheide, führten ...

mehr