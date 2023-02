Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorradfahrer stürzt und fährt dann weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Harberskamp / Laubstiege;

Unfallzeit: 23.02.2023, 16.15 Uhr;

Mutmaßlich leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gronau. Als er gegen 16.15 Uhr einen Wagen auf der Laubstiege in Höhe des Harberskamps überholte, bog der 58 Jahre alte Autofahrer aus Gronau nach links ab. Die Fahrzeuge kollidierten, in dessen Folge der Zweiradfahrer stürzte. Der mit einer schwarzen Jacke sowie einer blauen Hose bekleidete Unbekannte rappelte sich mit Nasenbluten auf und fuhr in Richtung Eper Straße fort, schilderte ein Zeuge. Er sei nicht verletzt, habe der circa 15 bis 16 Jahre alte Jugendliche mit einem schwarzen Helm auf dem Kopf angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

