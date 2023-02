Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unfall im Vorbeifahren

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Schermbecker Straße;

Unfallzeit: 23.02.2023, 17.00 Uhr;

Im Begegnungsverkehr hat ein Unbekannter am Donnerstag in Raesfeld-Erle ein entgegenkommendes Auto gestreift. Abgespielt hat sich das Geschehen auf der Schermbecker Straße. Eine Autofahrerin war dort gegen 17.00 Uhr in Richtung Erle unterwegs. Ihren Angaben schnitt ein weißes Wohnmobil in einer Kurve ihren Fahrweg und touchierte ihr Auto im Vorbeifahren. Die Polizei bittet den betreffenden Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell