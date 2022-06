Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0339 --Polizei schnappt Schuleinbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Schulstraße Zeit: 07.06.22, 23 Uhr

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher drang in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in der Neustadt ein. Die Polizei konnte den jungen Einbrecher in flagranti erwischen und später der Obhut seiner Mutter übergeben.

Der 15-Jährige schlug mit einem Nothammer eine Scheibe des Schulgebäudes in der Schulstraße ein und durchsuchte die Räume. Die durch den Einbruchsalarm alarmierten Einsatzkräfte entdeckten den Bremer im Haus und nahmen ihn vorläufig fest. Hierbei leistete er Widerstand und musste mit Handfesseln fixiert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

