Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Überfall auf Spielhalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Domhof;

Tatzeit: 19.02.2023, 16.20 Uhr;

Mit einem Messer bewaffnet betrat am Sonntagnachmittag ein Unbekannter eine Spielhalle in Vreden. Zunächst bedrohte er einen Angestellten des Betriebes am Domhof. Als dieser entgegnete, dass er kein Bargeld aushändigen könne, überzeugte sich der Täter selber und blickte in eine Lade, in der sich in der Vergangenheit Wechselgeld befand. Sie war tatsächlich leer. Dann bedrohte der Räuber mehrere Kunden und erbeutete dabei auch nur eine geringe Menge Bargeld. Seinen Unmut über seinen missglückten Raubzug machte er deutlich, in dem bei seiner Flucht Gegenstände von der Theke wischte. Dabei beschädigte er einen Computerbildschirm. Der circa 1,70 Meter große Flüchtige mit stabiler Figur war mit einem hellen Hoodie, einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Trainingshose bekleidet. Er trug graue Fingerhandschuhe und einen Mundschutz. Bei der Waffe handelt es sich um ein Messer mit einer Klingenlänge von circa 20 Zentimetern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell