Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer entreißt Frau Handtasche

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße;

Tatzeit: 19.02.2023, 16.20 Uhr;

Einer Frau die Handtasche entrissen hat am Sonntag ein Unbekannter in Gronau. Die Geschädigte lief gegen 16.20 Uhr an der Neustraße über eine Brücke, als sich ein Radfahrer von hinten näherte und zugriff. Mit seiner Beute flüchtete der circa 20 bis 30 Jahre alte, circa 1,85 bis 1,90 Meter große, schlanke Mann in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Der Schwarzhaarige war bekleidet mit einer dunklen Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

