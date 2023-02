Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Alkoholisiert Kontrolle über Auto verloren

Bocholt-Hemden (ots)

Unfallort: Bocholt-Hemden, Hemdener Ringstraße;

Unfallzeit: 18.02.2023, 00.45 Uhr;

Von der Straße abgekommen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Bocholt. Der 56-Jährige hatte die Hemdener Ringstraße in Richtung Barlo außerorts befahren, als er nach rechts von der Fahrbahn geriet. Sein Fahrzeug zerstörte drei Telefonmasten und schleuderte nach links. Dort kam es auf einem Acker zum Liegen. Alarmierte Polizeibeamte fanden das Fahrzeug ohne Insassen vor. Im weiteren Verlauf erschien der leicht verletzte Fahrer an der Unfallstelle. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,0 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Bocholt zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls zu ermitteln. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell