Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Parkplatzunfall weggefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;

Unfallzeit: 17.02.2023, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Freitag in Bocholt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes einen geparkten Wagen angefahren. Danach entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zurück an der Unfallstelle an der Welfenstraße blieb ein beschädigter schwarzer Hyundai. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell