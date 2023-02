Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße;

Tatzeit: 19.02.2023, 18.45 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Südlohn-Oeding an einer Schule eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das Geschehen spielte sich gegen 18.45 Uhr an der Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße ab. Das eingeschlagene Fenster befindet sich an einer Gebäudeseite, die zum Innenhof hin liegt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell