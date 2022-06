Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw überschlug sich - vier Verletze

Warendorf (ots)

Vier verletze Senioren und 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 10.6.2022, 13.30 Uhr auf der Kreuzung Von-Liebig-Straße/Röntgenstraße in Ostbevern ereignet hat. Eine 65-jährige Glandorferin befuhr mit ihrem Auto die Von-Liebig-Straße in Richtung Raiffeisenstraße. An der Kreuzung kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer von rechts kommenden 22-Jährigen. Die Ostbeveranerin befuhr mit ihrem Auto die Röntgenstraße in Richtung der Von-Braun-Straße. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw der 65-Jährigen und blieb auf dem Dach liegend stehen. Sowohl die Glandorferin als auch ihre zwei Beifahrer aus Glandorf, 77 und 80 Jahre und eine 80-jährige Beifahrerin aus Ostbevern erlitten bei dem Unfall Verletzungen.

