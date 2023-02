POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Werkstatt

Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 18.02.2023, 21.45 Uhr; Bei einem Zusammenstoß hat sich eine Autofahrerin am Samstag in Heiden leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44-Jähriger hatte gegen 21.45 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Ortskern befahren. An der Einmündung der Parkstraße übersah der Velener die von rechts kommende 50-Jährige: Die Borkenerin hatte nach links in die Bahnhofstraße ...

mehr