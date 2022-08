Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Raubüberfall auf Imbiss

Vreden (ots)

Bargeld hat ein Unbekannter bei einem Überfall auf einen Imbissbetrieb in Vreden erbeutet. Das Geschehen spielte sich am Mittwoch, 10.08.2022, an der Stadtlohner Straße ab. Ein dunkel gekleideter Mann (schwarze Jogginghose mit weißen Schriftzeichen auf linkem Hosenbein, schwarze Jacke) bedrohte gegen 21.10 Uhr die Angestellten mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend vermutlich mit Fahrrad in Richtung Stadtlohn. Hinweise erbittet die Kripo: Tel. (02561) 9260. (to)

