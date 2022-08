POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto angefahren

Bocholt (ots) - Am Mittwoch, 10.08.22, wurde der Polizei gegen 20.20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hochfeldstraße in Bocholt gemeldet. Ein noch unbekannter Täter hatte dort offenbar versucht, einen Verteiler-/Sicherungskasten im Keller in Brand zu setzen. Die Feuerwehr war ebenfalls alarmiert worden. Zu ähnlichen Vorfällen an der Hochfeldstraße ...

