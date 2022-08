Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Elektrorad gestohlen

Velen (ots)

Aus einer verschlossenen Garage haben Unbekannte in Velen-Ramsdorf ein Pedelec entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 08.08.2022, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 10.08.2022, 06.00 Uhr, der Tatort befindet sich an der Straße Im Wiesengrund. Die Täter erbeuteten ein schwarzes Elektrorad vom Typ Cube Reaction hybrid Pro 21. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

