Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 2,5 Promille Unfall gebaut: Polizei zieht völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr - Erkrath - 2204073

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Ostermontag (18. April 2022) hat ein 41 Jahre alter Mann aus Erkrath im völlig betrunkenen Zustand einen Autounfall verursacht. Hierbei blieb es glücklicherweise bei einem kleineren Blechschaden. Seinen Führerschein ist der Mann jedoch nun vorerst los.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:40 Uhr war ein 25-jähriger Mann mit seinem Skoda von der Haaner Straße aus auf die Schildsheider Straße abgebogen. Vor ihm fuhr ein 41-jähriger Erkrather in seinem Peugeot. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund stoppte der 41-Jährige auf Höhe des Uhlandwegs sein Auto und legte den Rückwärtsgang ein. Noch bevor der ihm folgende 25-Jährige reagieren konnte, prallte der Peugeot rückwärts in die Front des Skodas, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

Als die Polizei zwecks Unfallaufnahme an der Örtlichkeit erschien, stellten die Beamten sofort fest, dass der 41-jährige augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. So konnte er sich kaum noch artikulieren und schwankte, zudem lag in seinem Auto eine leere Flasche Bier auf dem Beifahrersitz und er roch stark nach Alkohol. Ein bei ihm daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille (1,25 mg/l).

Daraufhin musste der Mann mit zur Wache, wo zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Er führte außerdem ein verbotenes Messer mit sich, welches sichergestellt wurde. Die Konsequenzen: Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Verfahren gegen den 41-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell