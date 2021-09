Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz) Autofahrer übersieht Radfahrer (22.09.2021)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr. Ein von Rielasingen kommender 40-jähriger Autofahrer war auf der K 6158 unterwegs und wollte am Kreisverkehr in Richtung Radolfzell weiterfahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den von Singen kommenden und in Richtung Bohlingen fahrenden Radfahrer. Bei der Kollision und anschließenden Sturz verletzte sich der 56-Jährige leicht. Vom Rettungsdienst wurde er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

