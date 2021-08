Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall

Werl (ots)

Am Mittwoch, gegen 09:05 Uhr, ist es auf der Kreuzung von Bachstraße und Walburgisstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 67-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Mercedes die Bachstraße. In Höhe der Walburgisstraße hielt er nach eigenen Angaben an, um Fußgängern Vorrang zu gewähren. Beim Anfahren kollidierte er mit einer 67-jährigen Radfahrerin, die die Kreuzung querte. Die Werlerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer, ebenfalls aus Werl, blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (wo)

