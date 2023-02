Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

Fahrzeuge kollidieren auf der B432

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (19.02.2023) stießen auf der Bundesstraße 432 zwischen Ahrensbök und Gnissau zwei Fahrzeuge zusammen. Drei Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Autos sind durch die Wucht des Aufpralls zerstört worden und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt.

Kurz nach 19:00 Uhr fuhr ein 68-jähriger Ostholsteiner in seiner Mercedes C-Klasse von Bad Segeberg kommend in Richtung Ahrensbök. Auf dem Beifahrersitz saß seine 22-jährige Tochter. Auf Höhe des Hof Hohenhorst kam ihnen ein 60-jähriger Mann aus Ahrensbök in einem Renault Twingo entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich frontal miteinander.

Währen der Mercedes nach einem Schlenker über den rechten Grünstreifen mittig auf der Fahrbahn zum Stehen kam, schleuderte der Twingo noch einige Meter weiter und kam quer zur Fahrbahn auf dem Radweg zum Stillstand. Der Ahrensböker wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Vater und seine Tochter kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Über die Schwere derer Verletzungen ist noch nichts bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg die Fahrzeuge und brachte sie zum Betriebshof.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B432 voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Hierzu wurden zur Unterstützung auch ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Bad Segeberg und ein Wagen des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz angefordert. Weil der Unfallhergang und auch die Ursache noch nicht abschließend ermittelt werden konnten, müssen sich zunächst beide Fahrzeugführer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell