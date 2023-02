Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Zahlreiche Autofahrer mit Handy am Steuer

Lübeck (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16.02.2023) führte das Polizeirevier Eutin mit Unterstützung von Einsatzbeamten der 1. Einsatzhundertschaft eine stationäre Kontrolle des Kraftfahrzeugverkehrs in der Lübecker Landstraße durch. Dabei wurde neben diversen Verstößen durch Handynutzung am Steuer auch ein Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt.

Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr postierten sich die insgesamt dreizehn Polizistinnen und Polizisten, die sich aus dem Polizeirevier Eutin und den nachgeordneten Stationen sowie aus Beamtinnen und Beamten des Informations- und Kommunikationszuges der 1. Einsatzhundertschaft zusammensetzten, in der Lübecker Landstraße im Bereich der Industriestraße. Im Visier stand insbesondere der Autoverkehr. Die Ergebnisse:

Zwei Autofahrer hatten ihre Hunde im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert und sind mit 35,00 Euro verwarnt worden. Fünf Fahrzeugführende waren nicht angeschnallt und werden mit 30,00 Euro zur Kasse gebeten. Teurer wird es hingegen für 14 Autofahrerinnen und Autofahrer, denen die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt nachgewiesen werden konnte. Sie erwartet neben einem Punkt in Flensburg ein Bußgeld in Höhe von 100,00 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, die in Ostholstein derzeit bei 28,50 Euro liegt.

Am tiefsten in den Geldbeutel greifen muss aber ein 30-jähriger Mann aus der Gemeinde Bosau. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde auch gegen diesen Mann eingeleitet. Sollten das Ergebnis der Blutprobe den Verdacht bestätigen und die Grenzwerte überschritten sein, so kommt auf den Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 500,00 Euro plus Gebühren zu.

Außerdem wird sein Verhalten mit 2 Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg eingetragen und ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Am gestrigen Donnerstag (16.02.2023) führte das Polizeirevier Eutin mit Unterstützung von Einsatzbeamten der 1. Einsatzhundertschaft eine stationäre Kontrolle des Kraftfahrzeugverkehrs in der Lübecker Landstraße durch. Dabei wurde neben diversen Verstößen durch Handynutzung am Steuer auch ein Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt.

Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr postierten sich die insgesamt dreizehn Polizistinnen und Polizisten, die sich aus dem Polizeirevier Eutin und den nachgeordneten Stationen sowie aus Beamtinnen und Beamten des Informations- und Kommunikationszuges der 1. Einsatzhundertschaft zusammensetzten, in der Lübecker Landstraße im Bereich der Industriestraße. Im Visier stand insbesondere der Autoverkehr. Die Ergebnisse:

Zwei Autofahrer hatten ihre Hunde im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert und sind mit 35,00 Euro verwarnt worden. Fünf Fahrzeugführende waren nicht angeschnallt und werden mit 30,00 Euro zur Kasse gebeten. Teurer wird es hingegen für 14 Autofahrerinnen und Autofahrer, denen die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt nachgewiesen werden konnte. Sie erwartet neben einem Punkt in Flensburg ein Bußgeld in Höhe von 100,00 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, die in Ostholstein derzeit bei 28,50 Euro liegt.

Am tiefsten in den Geldbeutel greifen muss aber ein 30-jähriger Mann aus der Gemeinde Bosau. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde auch gegen diesen Mann eingeleitet. Sollten das Ergebnis der Blutprobe den Verdacht bestätigen und die Grenzwerte überschritten sein, so kommt auf den Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 500,00 Euro plus Gebühren zu.

Außerdem wird sein Verhalten mit 2 Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg eingetragen und ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell