POL-EU: Streit schaukelte sich hoch

Dahlem-Kronenburg (ots) - Im Kreuzungsbereich Neuer Weg übersah am Montagmittag (12.25 Uhr) eine 36-Jährige aus Dahlem eine von rechts kommende Fahrerin (35) aus Dillingen an der Donau. Es kam zum Zusammenstoß. Die 35-jährige Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

