POL-EU: Unfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Euskirchen (ots) - Ein 29-Jähriger stahl am Montag (6. Februar) um 14.23 Uhr in der Spiegelstraße in einem Geschäft Schuhe und Oberbekleidung im oberen dreistelligen Euro-Betrag. Der polizeibekannte Mann ist wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt worden. Er ist am heutigen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr