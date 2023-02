Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- Buntekuh

Sachbeschädigung an Dienstgebäude- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Als die Beamten um 07:00 Uhr ihren Dienst begannen, war der Schriftzug nicht zu übersehen. Neben dem Eingang zur Wache standen an der Hauswand unter dem Hinweisschild "Polizei" die Buchstaben ACAB. Hierbei handelt es sich um eine Abkürzung, die sich aus dem englischen Satz "All Cops Are Bastards." ableitet. Eine Beseitigung des Schriftzuges wurde unmittelbar veranlasst.

Die Kriminalpolizei Lübeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht vom 16.02. auf den 17.02. in der Karavellenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451-1310 sowie per E-Mail K5.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

