Lübeck (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag (16.02.) gerieten ein PKW sowie ein Carport auf einem Grundstück im Rönnauer Weg in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das reetgedeckte Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen blieben unverletzt. Gegen 01:30 Uhr wurde die 58 Jahre alte Hauseigentümerin durch einen Knall geweckt und bemerkte ihren in Vollbrand stehenden PKW BMW, der unter dem Carport in der ...

