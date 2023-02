Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- Travemünde

Folgemeldung: Ungewöhnliche Schiffsladung im Seehafen von Lübeck

Lübeck (ots)

Am 24.01.2023 war vom Hafensicherheitsdienst des Wasserschutzpolizeireviers Lübeck am Skandinavienkai ein Mobilkran stillgelegt worden, da die Verkehrssicherheit nicht gegeben war (https://my.newsaktuell.de/p/11/archiv/4964006?page=6). Dieser darf schneller als erwartet das Hafengelände verlassen.

In den letzten Wochen waren von der Firma umfangreiche Instandsetzungsarbeiten in die Wege geleitet worden. Die technische Überprüfung durch einen Gutachter der DEKRA am letzten Freitag (10.02.) bestätigte einen verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs. Der Kran wird den Skandinavienkai noch in dieser Woche mit Zielort Ehingen verlassen. Auf Grund des Gewichts des Fahrzeugs von 96 Tonnen bedarf es nur noch einer Ausnahmegenehmigung der zuständigen Straßenverkehrsbehörden und ein Termin für die polizeiliche Schwerlastbegleitung bis zur Autobahn.

