POL-HS: Bei Leergutdiebstahl ertappt

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg-Oberbruch, Wohnungseinbruch Offenbar mittels dünnem Werkzeug verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 05.08.2022,15:30 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 18:00 Uhr Zutritt zu einer Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Deichstraße. Hier entwendeten sie Mobiliar, diverse elektronische Geräte sowie Wohnungsschlüssel. Wegberg, versuchter Einbruch in Autohaus ...

