Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Feuer zerstört PKW und Carport

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (16.02.) gerieten ein PKW sowie ein Carport auf einem Grundstück im Rönnauer Weg in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das reetgedeckte Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen blieben unverletzt.

Gegen 01:30 Uhr wurde die 58 Jahre alte Hauseigentümerin durch einen Knall geweckt und bemerkte ihren in Vollbrand stehenden PKW BMW, der unter dem Carport in der Auffahrt stand. Noch während sie die Feuerwehr alarmierte, griffen die Flammen bereits auf den Holzcarport über. Mit deren Eintreffen war das Fahrzeug komplett ausgebrannt, der Carport, auf dem eine Photovoltaikanlage montiert ist, einsturzgefährdet und ein angrenzendes Holzhaus brandbeschädigt. Die sofortigen Löscharbeiten verhinderten letztlich ein weiteres Übergreifen auf das Wohnhaus.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist bislang nicht bekannt.

Wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei, die den Brandort beschlagnahmt hat. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die in der Zeit zwischen 1 Uhr und 2 Uhr verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Rönnauer Wegs gemacht haben. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 oder per E-Mail an K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell