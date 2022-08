Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Pkw-Anhänger fährt in Gartenzaun - Verursacher flüchtet

Husum (ots)

Am Dienstag, (02.08.22) wurde in der Berliner Straße in Husum ein Gartenzaun beschädigt, nachdem sich ein Anhänger von einem Auto löste und in den Zaun fuhr. Der Unfall soll sich zwischen 09:00 - 09:30 ereignet haben. Ein roter Kombi kam von der Matthias-Claudius-Straße, als sich der mitgeführte Anhänger löste. Zeugen beobachteten, dass zwei Fahrzeuginsassen den Anhänger wieder ankuppelten und wegfuhren. Es soll sich um eine ca. 50-jährige Frau mit mittelblonden, langen Haaren und einem etwa gleichaltrigen Mann gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls, Hinweisgeber zu den Verursachern und die Verursacher selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Husum zu melden (Tel.: 04841-830 0)

